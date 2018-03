Levante lascia X Factor, non sarà tra i giudici della prossima edizione

ROMA – Levante lascia X Factor. A confermare i rumors è la cantante stessa, su Instagram con una storia. “Confermo i rumors – ha detto la catanese – quest’anno non farò X Factor, ho un 2018 pieno di grandi novità”.

“Sono altri, infatti, i progetti che i fan di Levante potranno seguire: “Ho iniziato a scrivere il nuovo romanzo, il nuovo disco e ho in corso delle nuove collaborazioni anche internazionali. Ringrazio di cuore gli amici di Sky e Fremantle che mi hanno permesso di entrare in un circuito mainstream portando la mia identità. Grazie di cuore”. Levante tornerà, così, presto sulla scena musicale con nuovo materiale da aggiungere ai suoi seguitissimi live.

#XF12, due i giudici confermati

Resta ora il rebus sostituto. Al momento sono confermati Fedez e Mara Maionchi. Intanto, per rivedere Levante in tv basta sintonizzarsi domani, mercoledì 28 alle 21.15, su Sky Uno per Sky Arte Sessions. Il canale ha ringraziato e salutato l’ormai ex giudice su Facebook. “La nostra super giudice di #XF11 Levante – si legge – è pronta per nuove avventure e sappiamo già che ci mancherà tantissimo!”.