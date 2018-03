Apple presenta il nuovo iPad low cost per gli studenti

ROMA – Apple lancia un nuovo iPad più economico per gli studenti. Il nuovo arrivato dell’azienda di Cupertino è stato presentato a Chicago in occasione dell’Apple Education.

Ecco alcune caratteristiche del dispositivo della ‘mela morsicata’: disponibile in tre colori (grigio siderale, argento e oro), schermo da 9,7 pollici, la batteria ha una durata di 10 ore e la fotocamera posteriore da 8 megapixel. Le novità non finiscono qui. Il nuovo device, infatti, può essere utilizzato anche con Apple Pencil, la penna digitale per scrivere e disegnare sullo schermo. Questo accessorio però non è incluso nel prezzo ma può essere acquistato separatamente al costo di 99 euro.

Passiamo alla parte che più interessa a tutti: i prezzi. Il modello da 32gb costa 359 euro utilizzabile solo con il Wi-Fi. Per lo stesso con l’aggiunta della rete cellulare il costo è di circa 489 euro.

Per l’iPad da 128gb, invece, il costo di partenza è di 449 euro. Con la rete cellulare è di 579 euro.