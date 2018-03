Nadia Toffa “sei bugiarda”, la Iena attaccata su Instagram per il suo modo di affrontare il cancro

ROMA – Nadia Toffa, negli ultimi mesi, non ha ricevuto solo messaggi di pronta guarigione o di incoraggiamento. Con il cancro sono arrivate anche, e forse paradossalmente, numerose critiche secondo cui starebbe affrontando la malattia con superficialità.

L’ultima discussione, in ordine di tempo, è avvenuta su Instagram dove una follower ha accusato la “iena” di essere “una bugiarda” perché – con il suo modo di fare – illude i malati di cancro.

“Carolyn Smith è sempre sincera anche quando ha momenti di debolezza e paura e poi torna a sorridere, tu sei stata bugiarda dall’inizio – ha scritto l’utente -. Non aiuti il prossimo facendo così, illudi dicendo sono guarita in due mesi e mi sento bene e figa pensa prima di dire certe affermazioni buona fortuna…Non è cattiveria, sono stata operata di cancro al seno due anni fa, ho fatto chemio, ho fatto radioterapia, ho perso i capelli e tutt’ora sto facendo la cura ormonale per 5 anni. Tu in merito sai come ci si sente?”. E ancora l’utente ha aggiunto: “Hai detto che eri guarita in 2 mesi e la cosa mi ha sorpresa. Io e altre donne nelle stesse condizioni ci siamo rimaste male. Mi sono sentita presa in giro”.

La risposta di Nadia

La risposta della Toffa non si è fatta attendere: “Nessuno può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri”.