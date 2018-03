Fake News: il bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston è un FOTOMONTAGGIO

ROMA – E’ un fotomontaggio la foto del bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston che circola in questi giorni sul web.

A smascherare la fake news, il sito Gossip Cop.

La scorsa settimana il noto tabloid di gossip Star ha pubblicato uno scatto pubblicizzato come “un’esclusiva mondiale”.

In copertina, quella che sembrava essere la foto paparazzata del bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston.

Come scoperto da Gossip Cop, è tutto un fake.

Non solo Jen e Brad non sono tornati insieme, ma quella foto è stata anche modificata.

In originale, al fianco dell’attore c’era la ormai ex moglie Angelina Jolie.

Lo scatto risale al 2010, quando Brad Pitt si trovava a Budapest per le riprese di un film.

L’immagine della Aniston utilizzata per il fotomontaggio, invece, è stata scattata nel 2009 durante le riprese del film Due cuori e una provetta (The Switch). Quello che stava baciando era il co-protagonista Jason Bateman.