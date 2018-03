Riki torna in radio con la nuova versione di Tremo (Dolce vita)

ROMA – Da venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale, il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino.

Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in uno studio di registrazione ai piedi del castello medievale di Lari, in provincia di Pisa.

Questa nuova interpretazione, realizzata piano e voce, si arricchisce di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai, premio Oscar nel 2016 con la colonna sonora “The writing’s on the wall”, tema portante del film Spectre della serie James Bond, cantata da Sam Smith.