Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 29 marzo

ROMA – Il 29 marzo è l’88º giorno del calendario gregoriano. Mancano 277 giorni alla fine dell’anno.

29 marzo: accadde oggi

Apre la Royal Albert Hall nel 1871. Nel 1946 la Piaggio presenta sul mercato la Vespa. In questo giorno del 1971 per l’uccisione dell’attrice Sharon Tate, viene chiesta la pena di morte per Charles Manson e tre sue seguaci. Nel 1979 con la mediazione di Jimmy Carter, il presidente egiziano Anwar al–Sadat e il primo ministro israeliano Menahem Begin firmano il trattato di pace tra Egitto ed Israel.

Sette paesi dell’ex Cortina di ferro entrano a far parte della NATO nel 2004: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Nel 2009, in Italia, nasce ufficialmente sulle ceneri di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, Il Popolo della Libertà partito di centro destra guidato da Silvio Berlusconi.

Buon compleanno a…

Terence Hill (attore italiano), Elle Mcpherson (modella australiana), Elena Sofia Ricci (attrice italiana) e Angus Young (chitarrista scozzese degli AC/DC).

Si festeggia oggi:

Sant’Eustachio di Napoli, Santa Gladys, i Santi Armogasto, Archinimo e Saturnino e San Ludolfo di Ratzeburg.