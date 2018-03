TuliPark, a Roma apre il primo giardino di tulipani u-pick

ROMA – Sboccia la primavera a Roma con il giardino dei tulipani u-pick.

Sullo stile olandese, TuliPark permette di raccogliere i fiori del colore che si preferisce e creare un bouquet personalizzato.

Si potrà scegliere tra oltre 300.000 tulipani di 75 varietà diverse.

Il giardino si trova in via della Giustiniana 260, zona Prima Porta.

Come funziona:

Per accedere al parco sarà necessario acquistare il buono d’ingresso che include 2 tulipani al costo di € 3.50 da lunedì al giovedì e di € 5 dal venerdì alla domenica.

Puoi raccogliere i tulipani extra che vuoi al costo di € 1.50 ognuno.

All’interno del parco ci sarà un mulino a vento tipico olandese, la mucca Frisona in vetroresina in scala, zoccoli classici olandesi (Klompen), il cuore di tulipani e altre attrazioni adatte ad essere fotografate come ricordo.

TuliPark

TuliPark è il risultato di oltre 35 anni di esperienza nel settore floricolo.

Il marchio è di proprietà FloraNixena e nasce da un’idea dell’Azienda Votadoro, che si occupa di coltivazione, produzione e vendita all’ingrosso di fiori recisi, fondata nel 1979 ad opera di Votadoro Emanuele che inizia a coltivare la passione per i fiori, tramandandola in questo modo ai figli.

Le prime coltivazioni erano incentrate sui garofani che ricoprivano una superficie di 10.000 mq in serra. Negli anni a seguire, la produzione si allarga fino a coprire 20 ettari con coltivazioni proprie sia in serra che in pieno campo, di piante e fiori come i tulipani, lisianthus, crisantema, statice e molti altri, tutte di prima qualità.