Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 30 marzo

ROMA – Il 30 marzo è l’89esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 276 giorni alla fine dell’anno.

30 marzo: accadde oggi

Nel 1842 l’anestesia attraverso l’uso dell’etere viene usata per la prima volta in una operazione chirurgica dal dottor Crawford Long. Siamo nel 1858 quando Hyman Lipman brevetta un tipo di matita dotata al suo fondo di una gommina per cancellare. In questo giorno del 1867 l’Alaska viene venduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari.

Il 30 marzo del 1876 Trieste si dota di un servizio di trasporto pubblico (prima città fra quelle attualmente parte della Repubblica Italiana). Nel 1981 il presidente USA Ronald Reagan è ferito in un attentato nei pressi di un albergo di Washington per mano dello squilibrato John Hinckley Jr..

Siamo nel 1987 quando il famoso dipinto dei “Girasoli” (Sunflowers) di Vincent van Gogh viene venduto per circa 40 milioni di dollari. Nel 2004 il governo Berlusconi II istituisce il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Infine, il 30 marzo del 2006 Marcos Pontes è il primo astronauta brasiliano a raggiungere lo spazio.

Buon compleanno a:

Sergio Ramos, Calciatore; Philippe Mexès, Calciatore; Norah Jones, Cantante; Céline Dion, Cantante; Tracy Chapman, Cantante.

Si festeggia:

San Clino (o Clinio), abate; San Donnino martire in Macedonia; San Giovanni Climaco, abate; San Leonardo Murialdo, sacerdote; San Ludovico da Casoria, francescano.