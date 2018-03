Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 31 marzo

ROMA – Il 31 marzo è il 90º giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

31 marzo: accadde oggi

Nel 1878 Thomas Alva Edison rende pubblica l’invenzione del fonografo. In questo giorno del 1889 viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel. Nel 1935 Il re Vittorio Emanuele III inaugura la città universitaria di Roma, La Sapienza. Nel 1949 Karl Abarth fonda la Società Abarth & C. L‘Unione Sovietica lancia Luna 10 nel 1966, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare.

Nel 1994 Nature riferisce del ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di Australopithecus afarensis, una specie di ominide estinta. Nel 1997 Martina Hingis diventa la più giovane numero uno del tennis nella storia di questo sport, all’età di 16 anni. L’anno dopo, nel 1998, viene diffuso il codice sorgente di Netscape. Nel 2005 il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre malato, Ranieri III di Monaco, che si spegnerà il successivo 6 aprile. Nel 2014 viene trasmesso sulla CBS l’ultimo episodio della famosa sitcom How I Met Your Mother, intitolato Last Forever. L’episodio ottiene gli ascolti più alti mai registrati da un episodio della serie.

Buon compleanno a:

Isabella Ferrari (attrice italiana), George Listing (musicista tedesco dei Tokio Hotel) ed Ewan McGregor (attore e regista scozzese).

Si festeggia oggi:

Sant’Agilulfo di Colonia, Santa Balbina da Roma e San Beniamino.