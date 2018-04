Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 1 aprile

ROMA – Il primo aprile è il 91º giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine dell’anno. Per tradizione il primo aprile è il giorno degli scherzi noti come Pesci d’aprile. Si festeggia oggi la Pasqua cristiana.

1 aprile: accadde oggi

Nel 1748 l’antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone. Il Primo aprile del 1934 la coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas. In questo giorno del 1938 la svizzera Nestlé commercializza il primo caffè solubile. Siamo nel 1957 quando il programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d’aprile.

Nel 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Computer. Nel 1979, con un voto quasi plebiscitario, l’Iran diventa Repubblica islamica dell’Iran. Ancora Napoli, ancora attività vulcanica. Nel 1984 Pozzuoli viene colpita da 500 scosse di terremoto in poche ore. Si parla di sciame bradisismico. Nel 1997, in Giappone, viene mandato in onda il primo episodio dell’anime dei Pokémon.

Buon compleanno a:

John Elkann (detto Jaki), Imprenditore; Clarence Seedorf, ex Calciatore; Daniele Liotti, Attore; Simona Ventura, Presentatrice; Giancarlo Antognoni, Calciatore; Alberto Zaccheroni, Allenatore; Arrigo Sacchi, Allenatore.

Si festeggia:

San Lodovico Pavoni, sacerdote; Santa Maria Egiziaca; San Melitone di Sardi, vescovo; Sant’Ugo di Grenoble, vescovo.