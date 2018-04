Max, Nek e Renga ripartono da Napoli con il loro tour

ROMA – Max Pezzali, Nek e Francesco il 3 aprile ripartono da Napoli con Max Nek Renga, Il tour, i concerti del trio nei principali palasport italiani. A grande richiesta si aggiunge un nuovo appuntamento estivo: l’11 luglio nella splendida Villa Manin di Codroipo (Udine). I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (info: www.fepgroup.it).

Il tour

Queste tutte le prossime date del tour: 3 aprile al Palapartenope di Napoli, 4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma, 7 aprile al Pala Prometeo di Ancona, 11 aprile al Pala Florio di Bari, 12 aprile al Pala Mazzola di Taranto, 16 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso, 18 aprile all’Unipol Arena di Bologna, 19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano, 28 aprile all’Arena di Verona, 30 giugno al Collisioni Festival di Barolo-Cuneo, l’11 luglio alla Villa Manin di Codroipo – Udine (NUOVA DATA), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di LOCARNO, il 14 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca.

Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

Sul palco i tre artisti porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo. Hit che sono state raccolte anche in Max Nek Renga, il disco (F&P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP. Ha anticipato l’uscita dell’album il singolo Strada Facendo, lo storico brano di Claudio Baglioni nella versione a tre voci proposta da Max, Nek e Renga, il cui video, diretto da Gaetano Morbioli.