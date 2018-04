Coniglietti di Pasqua dell’horror: quando il costume è da incubo

ROMA – E’ arrivata la Pasqua!

Per la gioia di grandi e piccini le tavole degli italiani s’imbandiscono di leccornie deliziose, come uova di cioccolato e colombe.

Ma c’è un altro simbolo che rappresenta questa festività: il coniglietto pasquale.

Nei centri commerciali, nelle piazze o per le vie del centro, si possono trovare numerosi “coniglietti pasquali” a dimensioni umani, pronti a fare foto con i bambini.

Ma non tutti sono carini e coccolosi come vorrebbero.

Ecco i costumi da coniglietto pasquale che sembrano usciti direttamente da un film dell’orrore.

E voi pensavate che il coniglio di Donnie Darko fosse inquietante…