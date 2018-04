Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 aprile

ROMA – Il 2 aprile è il 92º giorno del calendario gregoriano. Mancano 273 giorni alla fine dell’anno.

2 aprile: accadde oggi

Nel 1912 il transatlantico Titanic lascia Belfast e si dirige verso Southampton. Arriverà a destinazione il 10 aprile 1912. Su proposta di Benito Mussolini, il governo italiano vara la legge sull’Opera Nazionale Balilla nel 1926. Nel 1940 parte la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra.

In questo giorno del 1954 viene presentato a Los Angeles il progetto per il parco divertimenti di Disneyland. Nel 1982 l’Argentina invade le Isole Falkland: è l’inizio della Guerra delle Falkland. Nel 1989 ill capo dell’Unione Sovietica Michail Gorbacëv giunge all’Avana, Cuba per incontrare Fidel Castro. Lo stesso anno Yasser Arafat è proclamato presidente della Palestina.

Nel 1992 John Gotti, boss mafioso di New York, è condannato per omicidio e gestione del racket. La sentenza di morte è poi commutata in quella di ergastolo. Nel 2005 Alle 21:37 italiane muore papa Giovanni Paolo II. Quando viene data la notizia ufficiale, le migliaia di persone raccolte spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro danno vita a una veglia di preghiera che praticamente si svolge senza sosta fino al giorno del funerale, venerdì 8 aprile.

Buon compleanno a:

Giuliana De Sio (attrice italiana), Michael Fassbender (attore tedesco) e Marlon Brando (attore statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Appiano di Cesarea in Palestina, Sant’Eustasio di Luxeuil e San Nicezio di Lione.