Pokémon GO, Latias e Latios nuovi boss delle Lotte Raid

ROMA – Continua l’anno leggendario dei Pokémon.

Due Pokémon Leggenda originari della regione di Hoenn sono apparsi per la prima volta nelle Lotte Raid di Pokémon Go.

Latias e Latios, due Pokémon di tipo Drago e Psico, compariranno in diverse aree in tutto il mondo per un periodo di tempo limitato.

Latias e Latios

Indicati per gli animi generosi, i Pokémon Eone Latias e Latios sono noti per essere molto intelligenti e sono capaci di comunicare telepaticamente con gli umani. Sono anche furtivi ed estremamente veloci nel volo.

Latias è in grado di usare la sua parte inferiore per rifrangere la luce e diventare invisibile.

Latios è capace di superare i jet.

Il Pokémon Leggenda Latias apparirà nelle Lotte Raid in Europa e Asia, mentre Latios farà la sua comparsa in Nord America, Sud America e Africa.

L’8 maggio, i Pokémon Eone cambieranno luoghi e saranno disponibili fino al 5 giugno.

In questo modo, tutti gli Allenatori potranno catturare entrambi i potenti Pokémon.

Che Pokémon scegliere

State cercando il Pokémon perfetto per sconfiggere Latias e Latios?

Ottimi i Pokémon con mosse particolarmente forti contro i tipi Psico e Drago, come Tyranitar e Mawhile.