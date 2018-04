Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 3 aprile

ROMA – Il 3 aprile è il 93º giorno del calendario gregoriano. Mancano 272 giorni alla fine dell’anno.

Il 3 aprile: accadde oggi

Il 3 aprile del 1896 esce il primo numero de La Gazzetta dello Sport, nata dalla fusione de “Il ciclista” e “La tripletta”. In questo giorno del 1922 Stalin diventa segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica. È il 1955 quando l’American Civil Liberties Union annuncia che difenderà lo scrittore Allen Ginsberg accusato d’oscenità per il libro Urlo. Tredici anni dopo, nel 1968, Martin Luther King tiene il suo celebre discorso Mountaintop.

Nel 1973 Martin Cooper effettua la prima telefonata con un telefono cellulare portatile. Il 3 aprile del 1975 lo scacchista Bobby Fischer rinuncia a giocare contro Anatolij Karpov, lasciando a questi il titolo. In questo giorno del 2000 la Microsoft di Bill Gates viene accusata di violazione delle leggi USA sull’Antitrust per aver occupato una posizione di preminenza rispetto alla concorrenza. Nove anni dopo, nel 2009, esce il Nintendo DSi. Nel 2010 la Apple dà il via alle vendite dell’iPad negli Stati Uniti.

Buon compleanno a…

Eddie Murphy (attore), Alec Baldwin (attore), Anna Foglietta (attrice).

Si festeggiano oggi…

Santi Cresto e Pappo martiri, martiri, San Giovanni I di Napoli, vescovo, San Giuseppe l’Innografo, monaco a Costantinopoli.