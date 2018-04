Amici 2018, svelati gli ospiti della prima puntata del serale

ROMA – Grandi ospiti attesi nella prima puntata del serale di Amici 2018, in onda sabato 7 aprile in diretta su Canale 5.

Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton affiancheranno i concorrenti come parte attiva nella gara, quest’anno divisa in tre fasi.

Ecco il nuovo meccanismo del serale.



Prima Fase

Laura Pausini si esibirà con entrambe le squadre.

Una performance corale giudicata dalla Commissione Interna, composta dai professori, che decreterà chi tra i ragazzi potrà accedere alla seconda fase.

Seconda Fase

Nella seconda fase saranno Fabri Fibra e Alice Merton a scegliere con quali allievi esibirsi.

Le squadre avranno preparato durante la settimana dei duetti e delle coreografie, ma saranno i due artisti a decidere quali eseguire.

Fabri Fibra sceglierà i ballerini che si esibiranno su un suo brano, Alice Merton sceglierà con chi duettare.

Gli allievi che passeranno alla fase successiva saranno stabiliti dal televoto.

Terza Fase

Nell’ultima fase, rinominata Prova Luca Tommassini, i ragazzi che hanno superato le prove precedenti saranno giudicati dalla Commissione Esterna, composta da Simona Ventura, Heather Parisi, Giulia Michelini, Alessandra Amoroso, Ermal Meta e Marco Bocci.