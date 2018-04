Esce “Piccolo”, il primo volume della serie Gli Orchi-Dei

Roma – Esce domani per BAO Publishing “Piccolo”, il primo volume degli Orchi-Dei disegnato da Bertrand Gatignol e scritto da Hubert (già sceneggiatore di Bellezza, BAO 2015).

La nuova serie arriva dalla collana francese Métamorphose diretta da Barbare Canepa e racconta un mondo gotico, antico e brutale dove giganteschi tiranni comandano un regno in balia dei loro dettami, destinato a essere sconvolto dall’intervento di un reietto.

In questa prima storia di cinque volumi autoconclusivi, seguiamo la vita di Piccolo, nato tra gli Orchi-Dei, troppo minuscolo per essere considerato più che un aborto. Le gigantesche creature cannibali che governano il mondo hanno creato una società brutale, ma questo status quo sta per essere sconvolto. Piccolo è una fiaba crudele, dove sembra impossibile sfuggire al destino tremendo di tramutarsi in una bestia spietata e rivoltante.

Gli Orchi-Dei è la storia di un macrocosmo inquietante e incredibilmente dettagliato, disegnato in modo stupefacente, in cui il lettore non potrà fare a meno di immergersi e lasciarsi turbare.

Il disegnatore Bertrand Gatignol sarà ospite allo stand BAO Publishing al prossimo Napoli Comicon dal 28 aprile al 1 maggio 2018.

Bertrand Gatignol, classe 1977, è illustratore e fumettista. Dopo aver studiato design, arti grafiche e architettura, si dedica al matte painting del film Renaissance diretto da Christian Volckman. In seguito si sposta nel campo dell’animazione, collaborando con lo studio Moonscoop alla creazione della serie TV Paghai e, successivamente, realizzando il character design di personaggi quali Iron Man. Nello stesso periodo crea la serie televisiva Mikido. Il suo esordio nel mondo dei fumetti avviene qualche anno dopo con il volume Carmen + Travis edito da Delcourt, seguito dal volume Pistouvi (scritto da Merwan Chabane ed edito da Dargaud). Nel 2015, su testi di Hubert, è disegnatore della serie Gli Orchi-Dei. Il primo volume, dal titolo Piccolo, viene portato in Italia da BAO Publishing nel 2018.

Hubert è uno sceneggiatore di fumetti e colorista francese, nato nel 1971 a Saint-Renan. Nonostante la sua laurea ottenuta alla scuola di Belle Arti di Angers e nonostante una formazione da disegnatore, abbandona presto le arti plastiche per dedicarsi al fumetto. Dapprima si cimenta come colorista, contribuendo ai lavori di diversi fumettisti tra cui Yoann e Omond, Corbeyran, Malka e Gillon, svoltando in un secondo momento verso la carriera di sceneggiatore, a partire dal 2002, con la pubblicazione di Legs de l’alchimiste. Solo a partire dal 2006, con l’opera in più capitoli Miss Pas Touche, disegnata dai Kerascoet e pubblicata da Dargaud, viene conosciuto da un più largo pubblico. Nel 2015 scrive Bellezza, pubblicato inizialmente in Francia in tre tomi e in un’edizione unitaria in bicromia dalle edizioni Dupuis. Disegnato dai Kerascoet, il libro viene pubblicato in Italia dai tipi di BAO Publishing.