Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 4 aprile

ROMA – Il 4 aprile è il 94º giorno del calendario gregoriano. Mancano 271 giorni alla fine dell’anno.

4 aprile: accadde oggi

Il 4 aprile del 1850 nasce la città di Los Angeles in California. Nel 1940 a Trieste nell’unico campo di sterminio nazista in Italia, la Risiera di San Sabba, entra in funzione il forno crematorio. Cinque canzoni dei Beatles, nel 1964, occupano in USA i primi cinque posti della Billboard singles chart. Quattro anni dopo, nel 1968, viene ucciso Martin Luther King. Lo stesso giorno, la NASA lancia l’Apollo 6. L’anno seguente, nel 1969, il medico Denton Cooley impianta il primo cuore artificiale temporaneo.

Nel 1973 viene inaugurato il World Trade Center (WTC), noto per le sue Torri Gemelle, primo world trade center della storia. Due anni dopo, nel 1975, un aereo militare USA precipita subito dopo il decollo nei pressi di Saigon, Vietnam del Sud: trasportava orfani di guerra, in totale sono 172 i morti. Nel 1980 Papa Giovanni Paolo II confessa 40 fedeli nella basilica di San Pietro a Roma: è la prima volta che accade.

Nel 1983 la navicella orbitante Space Shuttle Challenger viaggia nello spazio: esploderà meno di tre anni dopo, il 28 gennaio 1986. L’anno seguente, nel 1984, il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan lancia un appello perché siano bandite a livello internazionale le armi chimiche. Nel 1990, in Belgio, per ragioni di coscienza, re Baldovino rifiuta di firmare la legge sull’aborto. Abdica per 48 ore per consentire al governo di promulgare la legge.

Buon compleanno a:

Serena Autieri (attrice italiana), Loris Capirossi (campione di motociclismo italiano), Francesco De Gregori (cantautore italiano), Robert Downey Jr. (attore statunitense), Heath Ledger (attore statunitense) e Fiorella Mannoia (cantautrice italiana).

Si festeggia oggi:

San Platone, San Benedetto da San Fratello e Sant’Isidoro di Siviglia.