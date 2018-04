The Zen Circus sul palco di Radio2 Live. Ecco come partecipare

ROMA – Continua la carrellata di concerti sul palco esclusivo di Radio2 Live. Sabato 7 aprile sarà la volta di Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano Schiavelli e Francesco Pellegrini.

Mai uguali, mai ripetitivi, ma sempre molto riconoscibili. Questi sono i The Zen Circus, che tra pochi giorni approderanno nella Sala B di Via Asiago a Roma. Il pretesto sarà la presentazione del loro ultimo lavoro, Il fuoco in una stanza, un album che non tradisce la loro anima, rivelandone dettagli più personali e intimi che si riflettono nella società contemporanea. Si tratta del loro decimo disco, entrato direttamente al 7° posto nella classifica dei dischi e al 1° posto dei vinili più venduti in Italia e ne parleranno con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, in diretta su Radio2.

Il concerto è aperto al pubblico, come vuole la tradizione di #Radio2Live, per un numero limitato di persone: per prendere parte alla serata vai sul sito RaiPlayRadio/Radio2 e clicca su “COME PARTECIPARE” all’interno della pagina dedicata a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Radio2 Live è anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram.