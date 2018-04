Io sono mia, storia di un viaggio alla ricerca di un riscatto

ROMA – Secondo episodio di una serie dedicata all’adolescenza, al sogno e alla creatività dei giovani adulti. Dall’autore di Il messaggio segreto delle stelle cadenti, arriva nelle librerie un nuovo romanzo young adult che è anche uno straordinario racconto di viaggio: Io sono Mia. La storia di una madre e una figlia, implacabili e fragili, alla ricerca di un riscatto.

Max Giovagnoli, produttore di contenuti transmediali per cinema e televisione e autore di saggi sullo storytelling, costruisce, con questo romanzo, universi e storie simultaneamente su più media. Quattro sono, infatti, le parti del progetto transmediale, chiamato MU|MIA, che l’autore ha legato a questo libro: Romanzo; Video; Social network; Game (App e Stickering).

La trama

Mia ha 18 anni e una brutta cicatrice sul viso. La mattina va a scuola e di sera costruisce scenografie per il Teatro dell’Opera di Roma. Vive a MU, una casa famiglia che somiglia a un sommergibile, ed è abituata a cavarsela da sola. Da sempre. Con le mani riesce a plasmare tutto quello che vuole, è una specie di superpotere il suo. Con le compagne e i ragazzi, invece, è una frana. In classe la chiamano “Non” e tutti sanno che non bisogna toccarla.

Andrea è stata per anni una delle più spregiudicate produttrici cinematografiche europee. Nessuno ha mai potuto mettersi tra lei e il successo, nemmeno sua figlia. Finché un giorno, un brutto incidente ferma la sua corsa.

Dopo anni, le strade di Mia e Andrea si incrociano di nuovo, in modo del tutto inaspettato, in un viaggio che per entrambe è una fuga. Dalla Roma dei Fori imperiali e delle torri di periferia fino alle distese di lava, alle aurore boreali e ai vulcani addormentati di un piccolo arcipelago al largo dell’Islanda. Sul loro cammino: balenieri clandestini ed ecologisti pronti a tutto, luoghi selvaggi e creature misteriose come Raudhofi, la balena dal dorso rosso che dopo anni compare nuovamente in quelle acque e lega il suo destino a quello delle fuggitive. In uno spericolato on the road, madre e figlia si trovano a vivere, senza volerlo, l’avventura più importante della propria vita. Dopo tanto tempo, finalmente insieme.

Newton Compton

320 pagine

copertina rigida 10,00€

eBook 5,99€

Max Giovagnoli è story architect per le major del cinema e per broadcaster televisivi. I suoi saggi sullo storytelling sono pubblicati in Italia, Inghilterra e USA. Dirige la Scuola di Arti Visive dello IED di Roma. Ha collaborato con Festival Letterature, Premio Solinas, Fondazione Bellonci-Premio Strega, Cartoons on the Bay, Romics e Alice nella città. La Newton Compton ha già pubblicato Il messaggio segreto delle stelle cadenti. Per saperne di più: www.maxgiovagnoli.com