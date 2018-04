Shannen Doherty, paura scongiurata: il tumore “è ancora in remissione”

ROMA – Sembrava essere passato l’incubo e invece la paura è tornata a bussare alla porta di Shannen Doherty. Nei giorni scorsi, l’attrice aveva annunciato sui social la scoperta di un marcatore tumorale alto. Un segno che, forse, quel cancro al seno non se ne era andato via come – qualche mese fa – i dottori le avevano annunciato. Il post incriminato, però, è scomparso. Al suo posto un video di scuse ai fan: per averli allarmati in maniera “irresponsabile”.

Con un video messaggio, così, Shannen ha rassicurato i suoi followers, spiegandogli che il suo tumore “è ancora in remissione”. Insomma, il pericolo incombente non c’è. Gli esami non mostrano la presenza di nuove cellule tumorali. Rimangono i controlli di routine perché il valore trovato alto non era collegato direttamente al tumore. “Significa solo che devo essere monitorata”, ha spiegato la 46enne.

“Il cancro è una bestia che cambia”

L’ex attrice di Beverly Hills 90210 quel post allarmante l’ha scritto di getto. Prima di sapere di essere ancora fuori pericolo. “Il cancro è una bestia che cambia – ha scritto a corredo del post -. Immagino che mi preoccuperò sempre in una certa misura ma penso che ci preoccupiamo tutti di qualcosa. A me ha cambiato in molti bellissimi modi ma mi ha anche dato un nuovo livello di ansia“. Dopo la lunga battaglia, fatta di chemio, test e chirurgia, Shannen vive la sua salute diversamente. Il suo è stato un cammino di sofferenza mista a coraggio, in un mix di emozioni tutte documentate sui social. Per infondere positività che, ancora oggi, rimane. “D’ora in poi, però, – ha sottolineato nel video l’attrice – cercherò di essere più responsabile” nel comunicare il suo percorso.