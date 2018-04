ROMA – Dopo un anno Luis Fonsi continua a raccogliere risultati per Despacito. Il brano ha ufficialmente superato i 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Diventa così il video più visto di sempre.

Non si ferma così il successo della canzone cantata in coppia con Daddy Yankee che distanzia di non poche views See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth e Shape of you di Ed Sheeran. Rispettivamente fermi a 3.49 e 3.41 miliardi.

Despacito si conferma un successo mondiale che non può essere limitato alla semplice categoria tormentone estivo. La canzone è rimasta in classifica – alla prima posizione – in Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, UK (dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta) e Usa. In America è la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al top, dopo La Bamba nel 1987 e la Macarena nel 1996.