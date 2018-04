Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 aprile

ROMA – Il 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano. Mancano 270 giorni alla fine dell’anno.

5 aprile: i fatti del giorno

Il 5 aprile del 1895 Oscar Wilde viene condannato al carcere per omosessualità dichiarata. Nel 1930 il Mahatma Gandhi, in un atto di disobbedienza civile, marcia verso il mare infrangendo il divieto di produrre sale. È il 1962 quando vengono ultimati i lavori del traforo del Gran San Bernardo.

Il 5 aprile del 1986 il musicista francese Jean Michel Jarre tiene a Houston un fantasmagorico concerto in memoria delle vittime della tragedia dello Space Shuttle Challenger a cui assistono circa un milione e mezzo di persone. Nel 1994 Kurt Cobain, cantautore e chitarrista del gruppo grunge Nirvana si suicida con un colpo di fucile a pompa alla testa. In questo giorno del 2005 in Germania un gruppo di astronomi scatta la prima foto di un pianeta al di fuori del Sistema solare. Lo afferma il prof. Ralph Neuhäuser dell’Università di Jena, riferendosi al pianeta GQ Lupi, nella costellazione del Lupo, lontano da noi 400 anni luce circa e di massa doppia rispetto a quella di Giove.

Buon compleanno a…

Emilio Solfrizzi (attore), Melita Toniolo (showgirl).

Si festeggiano oggi…

San Vincenzo Ferreri, sacerdote, patrono dei costruttori, Sant’Alberto da Montecorvino, vescovo, Santa Caterina Tomás, vergine agostiniana.