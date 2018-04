ROMA – A 15 anni dall’ultima puntata, prende vita il reboot di Sabrina, vita da strega. Dopo tanto parlare, è la prima foto dal set di The Chilling Adventures of Sabrina – questo il nome della nuova serie – a dare un’anteprima del nuovo show targato Netflix. Una versione più dark della sit com andata in onda in Italia dal 1998 al 2004 che ha visto protagonista Melissa Joan Hart.

Nel reboot a prendere il suo posto è Kiernan Shipka (18 anni). Accanto a lei il fidanzato Harvey Kinkle che sarà interpretato da Ross Lynch (22 anni). Lei l’abbiamo vista in Mad Men come Sally, la figlia di Don Draper. Lui come protagonista della serie di Disney Channel Austin & Alley.

I due sono anche i protagonisti dello scatto in anteprima pubblicato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa su Twitter. I ragazzi si tengono per mano, scambiandosi un tenero sguardo.

Sabrina in salsa horror

The Chilling Adventures of Sabrina è tratta dai fumetti horror omonimi di Archie Comics pubblicati nel 2014. Da qui il tono meno comico rispetto all’ultimo telefilm televisivo. A richiamare la storia su carta è anche il look della protagonista, il cui cappotto rosso e il cerchietto nero è diventato un marchio di fabbrica. Lo show è spin-off di Riverdale, il teen drama ambientato nello stesso universo di Sabrina di cui Aguirre-Sacasa è creatore.

Sulla nuova serie – di cui Netflix ha già ordinato due stagioni – nulla è dato sapere. L’unica cosa che è dato sapere è che The Chilling Adventures of Sabrina racconterà la storia della streghetta in salsa più horror.