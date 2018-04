ROMA – Annunciato ufficialmente il ritorno di Spyro.

Il draghetto viola approderà su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X il 21 settembre 2018 in versione restaurata.

Con Spyro Reignited Trilogy potremmo tornare a giocare con i primi tre titoli della serie.

Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto’s Rage! e Spyro Year of the Dragon.



E non è tutto…

In occasione del 20esimo anniversario, Spyro diventerà un contenuto speciale di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Da lunedì 9 aprile, basterà inserire il mitico codice (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← →) nella schermata principale di Crash Bandicoot 3 Warped per guardare il trailer di Spyro Reignited Trilogy.

Spyro Reignited Trilogy

Spyro Reignited Trilogy presenta il gameplay divertente e nostalgico che i fan ricordano, con più di 100 livelli, filmati e ambienti di gioco migliorati e la banda di Spyro al completo.

Ritroveremo Sparx the Dragonfly, Hunter, Sheila, Agent 9!, Sgt. Byrd e molti altri.

Ogni livello corrisponde fedelmente all’originale.

I personaggi sono reinterpretati in modo creativo con quel tocco in più che permette ai fan di riappassionarsi a Spyro. I giocatori potranno sperimentare una quantità sorprendente di dettagli, meccaniche moderne aggiornate, supporto completo per le levette analogiche e una migliore gestione della fotocamera.