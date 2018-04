CarbonaraDay, oggi si celebra la ricetta italiana più amata

ROMA – A due anni esatti dal “Carbonara Gate”, la ricetta italiana più ricercata su Google torna ad essere celebrata in tutto il mondo.

Nuovo appuntamento per oggi con il “CarbonaraDay”, la giornata dedicata alla pasta alla Carbonara.

Un evento lanciato nel 2017 dall’ I.P.O (International Pasta Organization) e AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta), per celebrare e discutere insieme l’iconica ricetta.

CarbonaraDay contro il Carbonara Gate

La data di oggi per il CarbonaraDay non è un caso.

Esattamente il 6 aprile 2016, la pasta alla carbonara venne “uccisa” dalla Francia.

Sul canale YouTube Demotivateur venne pubblicato un video tutorial per una disastrosa ricetta, che suscitò le ire del web.

Perché tanto accanimento?

La prelibatezza italiana non era stata solo stravolta, ma anche maltrattata.

Oltretutto nel video appare la confezione della Barilla, baluardo della pasta italiana nel mondo, che nel titolo è stata indicata come partner.



La ricetta francese

Secondo la ricetta francese, per cucinare una buona carbonara bisogna mettere insieme una cipolla a pezzi, pancetta a tocchetti e farfalle come pasta in un’unica padella da scaldare con l’aggiunta di acqua.

Il pappone andrebbe poi condito con crema, pepe, parmigiano, erba cipollina e spezie varie.

E per finire il colpo di grazia: un uovo crudo sopra prima di servire in tavola…

Così, dopo la valanga di polemiche, i media francesi sono arrivati anche a scusarsi per questo abominio.

Per Slate.fr, il Carbonara Gate ha rischiato di “spezzare l’amicizia franco-italiana”.

O per citare Ledauphine “In Italia, una cosa è certa: non si scherza con la pasta”.

Anche Barilla rispose prontamente, affermando sulla propria pagina Facebook di essere “aperti a ogni variazione della carbonara, ma questa va decisamente oltre… désolé”.

Insomma. Nessuno tocchi la Carbonara.

La pasta alla Carbonara

Diffusa nella zona di Roma e nel Lazio, la paternità della carbonara resta un mistero.

La ricetta si basa su tre ingredienti fondamentali: uovo, guanciale e pecorino.

Esistono moltissime varianti, come aggiunta di pepe o pancetta al posto del guanciale, o parmigiano al posto del pecorino.

Si usa come condimento per la pasta lunga, in particolare gli spaghetti, ma sono ammessi anche alcuni tipi di pasta corta, come i rigatoni.