Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 aprile

ROMA – Il 7 aprile è il 97º giorno del calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell’anno.

7 aprile: accadde oggi

Il 7 aprile del 1906 a New York si tiene l’inaugurazione della prima scuola per figli di emigrati italiani. Ventuno anni dopo, nel 1927,avviene la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York: viene trasmessa l’immagine del ministro per il Commercio USA Herbert Hoover. In questo giorno del 1940 Booker T. Washington diviene il primo afro-americano ad essere effigiato su un francobollo degli Stati Uniti.

Nel 1948 l’ONU istituisce l’Organizzazione mondiale della sanità. Il 7 aprile del 1964 la IBM produce il System/360. È il 1983 quando avviene la prima passeggiata nello spazio degli astronauti Story Musgrave e Don Peterson (Space shuttle): durata 4 ore e 10 minuti. In questo giorno del 2004 – La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944.

Buon compleanno a…

Alfonso Signorini (giornalista), Ezio Greggio (presentatore), Russell Crowe (attore), Dario Argento (regista).

Si festeggiano oggi:

San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote, protettore degli insegnanti Sant’Aiberto di Crespin, monaco, San Calliopio, martire.