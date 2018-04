Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sull’8 aprile

ROMA – L’8 aprile è il 98esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 267 giorni alla fine dell’anno.

8 aprile: accadde oggi

Nel 1341, a Roma, Francesco Petrarca viene incoronato “poeta” sul Campidoglio. In questo giorno del 1867 a Parigi l’inaugurazione dell’Esposizione Universale, la manifestazione nacque nel 1851 a Londra. Siamo al 1876 quando, a Milano, al teatro alla Scala, si tiene la prima de La Gioconda di Amilcare Ponchielli, e libretto di Arrigo Boito. Nel 1899 Martha Place è la prima donna statunitense ad essere giustiziata sulla sedia elettrica.

Nel 1957, in Egitto, si riapre il canale di Suez. L’8 aprile del 1986, l’attore Clint Eastwood viene eletto sindaco di Carmel-by-the-Sea, California, con il 72% dei voti. Sempre negli Stati Uniti ma nel 1990 inizia la serie televisiva di Twin Peaks. Nel 1992 il tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, contratto in seguito ad una trasfusione di sangue praticata per curare una sua disfunzione cardiaca. È il caso che fa esplodere in USA la discussione sul flagello dell’AIDS. Nel 2005 a Città del Vaticano si svolge il funerale di papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali.

L’8 aprile del 2013 chiude la piattaforma di messaggistica istantanea Windows Live Messenger, che viene definitivamente sostituita da Skype. Insieme ad essa Microsoft chiude Hotmail a cui subentra Outlook.com. Nel 2014 termina il supporto per il sistema operativo di Microsoft, Windows XP.

Si festeggia:

Sant’Agabo, profeta; Sant’Amanzio di Como, vescovo; San Dionigi di Alessandria, vescovo; Santa Giulia Billiart, vergine, fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Buon compleanno a:

Anouk, Cantante; Alberto Angela, Giornalista; Patricia Arquette, Attrice.