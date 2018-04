Padre violento sugli spalti, annullata la partita degli Esordienti

ROMA – Un campo di calcio. Nove bambini contro nove, a sfidarsi per la vittoria. Esordienti 2006. Siamo a Venaus – nel torinese – dove la squadra locale disputava, lo scorso weekend, la partita di campionato contro il Lascaris. Un match come tanti ma che, alla fine, si è concluso prima che scattassero i 90 minuti d’ordinanza. Tutta colpa di un genitore esagitato, padre di un 12enne della squadra ospite.

Al grido di “spaccagli le gambe”, il genitore ha incitato il proprio bambino a comportarsi come nessun manuale di calcio consiglierebbe. Non contento, altri insulti sono arrivati a carico di un ragazzo che faceva il guardalinee e di chiunque gli passasse per la testa. Il clima, insomma, si è surriscaldato velocemente sugli spalti. Così, l’allenatore del Venaus, ha deciso di interrompere il match. La partita è stata sospesa sul 2 a 0 per la squadra di casa. Non sono mancate le polemiche dalla parte avversaria, il cui allenatore avrebbe preferito continuare facendo uscire tutti i genitori. Mamme e papà dei bimbi del Lascaris – come ha fatto sapere la società – verranno convocati oggi per una riunione straordinaria, sostitutiva degli allenamenti.

Il Venaus contro il papà violento: la lettera pro sportività

In un sabato pomeriggio qualsiasi è venuta a mancare la sportività. La cosa più grave è che il comportamento per niente consono sia stato messo in atto da un genitore. Il Venaus lo ha sottolineato in una lettera rivolta al papà esagitato e pubblicata su Facebook subito dopo la partita.