ROMA – Quaranta interventi chirurgici e circa 70mila dollari spesi fino ad oggi.

E’ solo l’inizio del lungo percorso intrapreso da Luis Padron per diventare un “uomo elfo”.

Per la sua prima volta in Italia, il giovane argentino ha scelto il salotto di Domenica Live.

“Ho deciso di diventare un uomo elfo quando avevo 14 anni perché mi sentivo diverso” racconta a Barbara D’Urso.

Oggi 26enne, Luis si è sottoposto a 40 operazioni chirurgiche, ma ne manca una fondamentale.

“Mi sento a metà della strada”.

Per diventare uomo elfo a tutti gli effetti, dovrà tornare in sala operatoria e “rimodellare” le orecchie dandogli la tipica forma a punta.