Apple sceglie l’eleganza del rosso per la nuova versione di iPhone 8

ROMA – Continua l’impegno di Apple nella lotta contro l’HIV.

Come avviene da 11 anni a questa parte, la società di Cupertino torna a collaborare con (RED) per garantire un futuro libero dall’AIDS.

Per farlo sceglie di impreziosire i telefoni di nuova generazione con l’eleganza del rosso.

Dal 14 aprile saranno disponibili iPhone 8 e 8 Plus nelle nuove versioni (PRODUCT)RED, oltre ad una serie di accessori.

Ogni acquisto contribuirà direttamente al Global Fund contro l’HIV: dal 2006 ad oggi, Apple ha raccolto più di 160 milioni di dollari.

Il Global Fund usa il 100% del denaro così raccolto per finanziare programmi contro l’HIV/AIDS.

Il contributo aiuta le persone affette da HIV in Ghana, Lesotho, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Kenya e Zambia.

Nella gallery alcuni accessori della linea (PRODUCT)RED 2018