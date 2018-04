Per la nascita del terzo figlio di William e Kate arrivano i divieti di sosta davanti all’ospedale

ROMA – Aprile è arrivato e ha portato l’ultimo mese di gravidanza di Kate Middleton. La moglie di William potrebbe partorire in ogni momento da qui alla fine del mese. Secondo i rumors, però, il lieto evento potrebbe avvenire intorno a giorno 23. Per gli scommettitori, invece, il parto potrebbe anche avvenire entro la prossima domenica.

Il Regno Unito è già in fibrillazione. Come per le altre gravidanze, Kate partorirà al St. Mary’s Hospital, a Paddington (nel centro di Londra). Per la precisione nell’ala privata dell’istituto, la Lindo Wing. Dalle prime ore di lunedì 9 aprile, davanti l’ospedale sono apparsi divieti di sosta temporanei. Vietato parcheggiare davanti l’ospedale da oggi al 30 aprile. Il cartello dice per un “evento”, non bene specificato ma è difficile che sia stato apposto per altra occasione (seppur ogni gravidanza o malore non sia meno importante dell’arrivo del terzo royal baby!). Il St. Mary è stato anche transennato per limitare la folla quando Kensington Palace renderà pubblica la notizia.

Ovviamente altri dettagli non sono stati resi noti. La nascita del terzo figlio di William e Kate, il cui sesso verrà rivelato solo dopo l’arrivo, è avvolta nel silenzio.