Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 9 aprile

ROMA – Il 9 aprile è il 99º giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell’anno.

9 aprile: accadde oggi

Nel 1809 Napoleone Bonaparte, con un decreto emesso dal Palazzo delle Tuileries, concede ai Fiorentini di poter parlare la lingua italiana. Nel 1848 il Ducato di Parma adotta la bandiera italiana. In questo giorno del 1947 tre tornado causano la morte di 181 persone e il ferimento di altre 970 in Texas, Oklahoma e Kansas. Nel 1959 la NASA annuncia la selezione dei primi sette astronauti per il programma Mercury.

Nel 1967 avviene il battesimo dell’aria per il Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per la Lufthansa nel febbraio del 1968. Tre anni dopo, nel 1970, a Genova, la nave London Valour, battente bandiera inglese, carica di greggio, naufraga a causa di una violenta mareggiata a poche decine di metri dal porto: venti marinai morti, per lo più indiani e filippini.

Nel 1975 Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con il film Amarcord. Siamo nel 2002 quando si tengono i funerali nell’Abbazia di Westminster a Londra della Regina madre Elizabeth Bowes-Lyon. Sempre in Inghilterra, tre anni dopo, nel 2005, il principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles.

Buon Compleanno a…

Giovanni Allevi (pianista e compositore italiano), Moran Atias (modella israeliana), Hugh Hefner (editore statunitense, fondatore di Playboy), Fabrizio Moro (cantautore italiano), Kristen Stewart (attrice statunitense) e Patty Pravo (cantante italiana).

Si festeggi oggi:

Sant’Acacio di Amida, Santa Casilda da Toledo, Sant’Eupsichio di Cesarea di Cappadocia e Santa Valdetrude di Mons.