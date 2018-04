Beneficenza al posto dei regali per il matrimonio di Harry e Meghan

ROMA – Il matrimonio di Harry e Meghan sarà occasione di solidarietà. I futuri sposi hanno, infatti, chiesto di non portare regali per le nozze ma di inviare donazioni di beneficenza. A darne notizia è la stessa Casa Reale britannica che ha pubblicato una lista di sette organizzazioni scelte direttamente dagli sposi.

Gli ospiti – e non solo – potranno, quindi, finanziare le cause più diverse: dalla povertà al sostegno delle donne e degli orfani di guerra, passando per l’ambiente, lo sport come motore di cambiamento sociale e l’AIDS. Tutte cause vicine ai due fidanzati, uniti dagli stessi valori e nelle stesse battaglie.