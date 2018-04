J-Ax festeggia 25 anni di carriera con un doppio disco

ROMA – Quaranta canzoni per raccontare un quarto di secolo.

J-Ax festeggia il traguardo dei 25 anni di carriera con “Il bello di essere J-Ax. 25 Anni di successi 1993-2018”.

La raccolta, disponibile dal 4 maggio, ripercorre hit e flop dell’artista, dall’esordio con gli Articolo 31 al debutto da solista.

Un lungo percorso artistico, scandito da alti e bassi, che lo ha consacrato tra i maggiori esponenti del panorama hip-hop italiano.

Il doppio disco conterrà 40 canzoni del prolifico repertorio di J-Ax.

Non mancheranno i duetti con Fedez, i singoli incisi con Neffa per i Due Di Picche, le collaborazioni con Il Cile, Pino Daniele e Guè Pequeno, e, ovviamente, i brani degli Articolo 31.

Al momento impegnato come giudice di The Voice of Italy, J-Ax tornerà a esibirsi dal vivo 1° giugno con Fedez allo Stadio San Siro di Milano.

Il bello di essere J-Ax – La Tracklist

Disco 1

1. Meglio Prima

2. Maria Salvador feat. Il Cile

3. Vorrei Ma Non Posto feat. Fedez

4. I Vecchietti Fanno O

5. + Stile feat. The Styles

6. Deca Dance

7. Domenica Da Coma

8. I Love My Bike

9. Uno Di Quei Giorni feat. Nina Zilli

10. Senza Pagare feat. Fedez

11 Tre Paperelle feat. Irene Viboras

12. Come Un Sasso

13. Anni Amari feat. Pino Daniele

14 Ti Amo O Ti Ammazzo

15 Piccole Cose feat. Fedez e Alessandra Amoroso

16. Intro

17. Immorale

18. Rap N’Roll feat. Guè Pequeno

19 Piccoli Per Sempre

20. La Tangenziale

Disco 2

1. Domani Smetto (Articolo 31)

2. La Fidanzata (Articolo 31)

3. Mamma Voglio Anch’Io La Fidanzata (Sample) – Natalino Otto

4. Domani (Articolo 31 Feat. Paola Folli)

5. Faccia Come Il Cuore (Due Di Picche)

6 La Mia Ragazza Mena (Articolo 31 Feat. Bruno De Filippi)

7. Volume (Articolo 31)

8. Tranqi Funky (Articolo 31)

9. Fare A Meno Di Te (Due Di Picche)

10. Spirale Ovale (Articolo 31)

11. Maria Maria (Articolo 31)

12. Tocca Qui (Articolo 31 Feat. Lory Asson)

13. Nato Sbagliato (Articolo 31)

14. L’Italiano Medio (Articolo 31)

15. Guapa Loca (Articolo 31 Feat. Carmelo Saenz Mendoza)

16. Duedipicche (Due Di Picche)

17 Non È Un Film (Articolo 31)

18. Senza Regole (Articolo 31 Feat. Bengi Ri di Llo)

19. Voglio Una Lurida (Articolo 31)

20. Il Sole Dentro Di Me – Pino Daniele Feat. J-Ax