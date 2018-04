ROMA – Il Pokémon misterioso Zeraora debutta su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna e non solo.

Possiamo vederlo in anteprima nel nuovo trailer del film “Pokémon: la Storia di Tutti”.



Il Pokémon misterioso Zeraora

Entra in scena “come un fulmine” su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna il Pokémon misterioso Zeraora.

Unico Pokémon misterioso di tipo Elettro, a differenza dei suoi simili non è dotato di un organo in grado di produrre elettricità.

Tuttavia, può assorbire energia elettrica da fonti esterne per usarla poi a suo piacimento.

Creando un potente campo magnetico dalle sue zampe è in grado di levitare e spostarsi ad alta velocità.

Apparirà nel film “Pokémon: la Storia di Tutti”, dove ricoprirà un ruolo importante.

Pokémon: la storia di tutti

Ambientato nella continuity di Pokémon. Scelgo Te!, Pokémon: la storia di tutti è il 21esimo film dei Pokémon, in uscita nelle sale giapponesi il 13 luglio 2018.

La storia si svolgerà a Fura City, incentrandosi sul “Festival del Vento”, l’evento durante il quale fa la sua apparizione ogni anno il Leggendario Lugia.

Ad accompagnare Ash e Pikachu nella nuova avventura saranno Lisa, Kagachi, Largo, Hisui e Trito.

Il gruppo indagherà sul mistero di Lugia e cercherà di scoprire la vera identità del Pokémon misterioso Zeraora.