ROMA – Estate da brivido con Jason Statham e il mostruoso Megalodonte, protagonisti di “Shark – Il primo squalo” (The Meg).

Diretto da Jon Turteltaub, l’action thriller di fantascienza arriverà in sala il 9 agosto 2018.



“Shark – Il primo squalo”

Un sommergibile oceanico – parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina – viene attaccato da un’imponente creatura che si riteneva estinta e che ora giace sul fondo della fossa più profonda del Pacifico… e il suo equipaggio è intrappolato all’interno.

Il tempo stringe, l’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) viene incaricato da un visionario oceanografo cinese (Winston Chao), contro il volere della figlia Suyin (Li Bingbing), di salvare l’equipaggio – e l’oceano stesso – da questa inarrestabile minaccia: uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodonte.

Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare era che, anni prima, Taylor si era già trovato faccia a faccia con quella terrificante creatura. E ora, in squadra con Suyin, deve affrontare le sue paure e mettere a rischio la propria vita per salvare l’equipaggio intrappolato laggiù… e ritrovarsi ancora una volta di fronte al più grande predatore di tutti i tempi.

Cast

Protagonisti Jason Statham (“Spy”, “Furious 7”, “I mercenari”) e la pluripremiata attrice cinese Li Bingbing (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”, “Il regno proibito”, “The Message”). A completare il cast Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor , Sophia Shuya Cai, Masi Oka e Cliff Curtis.

Turteltaub ha diretto il film da una sceneggiatura di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, tratto dal romanzo best seller di Steve Alten.

“Shark – Il primo squalo” sarà distribuito in Cina da Gravity Pictures, e nel resto del mondo in 2D, 3D nei cinema selezionati e in IMAX da Warner Bros. Pictures, una società della Warner Entertainment.