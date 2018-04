Happy! In arrivo edizione Deluxe del graphic novel e serie tv su Netflix

Roma – Belle novità in casa BAO! La casa editrice del fumetto annuncia il ritorno della pulp story di Nick Sax, l’ex agente corrotto che si ritrova a dare ascolto a un cavallino blu per salvare una bambina che rischia di diventare vittima di un sadico. Esce infatti in tutte le librerie e fumetterie Happy! Deluxe, la nuova edizione con cover cartonata in formato più grande, identico all’originale americano, con dieci pagine di fumetto in più e nuovi extra a fine volume del capolavoro scritto da Grant Morrison e disegnato da Darick Robertson. Nel frattempo su Netflix Italia è in arrivo la serie tv basata sul graphic novel e co-sceneggiata dallo stesso Grant Morrison. La serie, Happy!, è prodotta da Syfy e sarà fuori per gli italiani il 26 aprile 2018. L’appuntamento con il romanzo grafico Happy! Deluxe è invece in programma il 19 aprile: la nuova versione mette in copertina, nella posa della cover originale, l’attore che interpreta Nick Sax, Christopher Meloni (già volto iconico di Law & Order).

Nick Sax è uno sbirro corrotto. Tossicodipendente e alcolizzato, di notte ha una doppia vita come sicario ed è proprio dopo un lavoro finito male che si ritrova, ferito e stordito, in presenza di un cavallino azzurro.

Happy è l’amico immaginario di una bambina in pericolo, rapita da un maniaco. E solo un farabutto come Nick Sax può salvarla, ma per salvare anche se stesso dovrà prima fare tutto ciò che il cavallo parlante gli dice.

GLI AUTORI

Grant Morrison è un fumettista scozzese nato a Glasgow nel 1960, che ha fatto parte della New Wave dei fumettisti britannici negli anni Ottanta e Novanta. Nell’ambito fumettistico diviene famoso grazie a Batman: Arkham Asylum, il romanzo grafico campione di vendite di tutti i tempi, e All-Star Superman. Ha rilanciato alcune serie di Marvel Comics e DC Comics quali X-Men, Justice League of America, Doom Patrol e Animal Man. Oltre a ciò, è uno dei più amati e popolari scrittori contemporanei in qualunque genere narrativo, un affermato drammaturgo e sceneggiatore cinematografico. Per la BAO Publishing pubblica in Italia Supergods e Happy!, disegnato da Darick Robertson.

Darick Robertson è un fumettista statunitense, reso celebre soprattutto dalle serie che ha contribuito a creare, come ad esempio Transmetropolitan e The Boys. Nella sua carriera più che ventennale ha illustrato albi per diverse case editrici di fumetti, tra cui Marvel Comics e DC Comics, spaziando tra diversi generi narrativi. Attualmente vive a Napa, in California, con la moglie e i suoi due figli, occupandosi di musica nel tempo libero.