ROMA – Roma – Barcellona come Italia – Spagna. Così qualcuno ha apostrofato la serata di ieri sera all’Olimpico con la squadra giallorossa a compiere l’impresa. Una remuntada – o Romantada come qualcuno l’ha chiamata – in cui nessuno credeva. Eppure è avvenuta, con tutti i meriti del caso a chi era in campo guidato da Eusebio Di Francesco. La Roma è in semifinale di Champions League. Dopo 34 anni. L’ultima volta è stata nel 1984.

È così che alle 22.30 circa è scoppiata la festa. Urla, bandiere, trombette e fuochi d’artificio. La Capitale si è tinta di giallorosso. Per le strade, così come sui social dove l’esultanza si è prolungata per tutta la notte. E anche i tifosi più famosi si sono lasciati andare alla gioia del momento. Dal video in lacrime di Carlo Verdone all’esultanza senza parole della società che ha fatto l’impresa, passando per i complimenti delle altre società italiane, gli auguri del sindaco Raggi e dei personaggi televisivi. Da Fiorello alla Clerici. Tutti uniti.

Ecco i tweet più belli della notte trascorsa

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤ #RomaBarcellona — Francesco Totti (@Totti) 10 aprile 2018

Complimenti alla @OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d’orgoglio per la città e per l’Italia intera. #RomaBarcellona — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 10 aprile 2018

Il bello del calcio…. le imprese epiche…. quando sembra impossibile e invece il ❤e la volonta’ superano ogni limite e realizzano il sogno #romabarcellona — Antonella Clerici (@antoclerici) 10 aprile 2018

Un applauso a tutti in tifosi non romanisti che stanno facendo i complimenti a @OfficialASRoma.

In particolare a quelli con i quali c’è maggiore rivalità in Italia.

Grande segnale.

Grande insegnamento. 👏👏👏#RomaBarcellona — Marco Mazzocchi (@officialmaz) 11 aprile 2018

Manolas e De Rossi. Gli stessi che la partita d’andata…niente.

Il destino ogni tanto gioca per far sognare.

Che bellezza.#RomaBarcellona — Lele (@LeleUfficiale) 10 aprile 2018

Emozioni che ci rendono fieri di essere italiani! Complimenti @OfficialASRoma per la conquista della semifinale di @ChampionsLeague ! 👏👏👏 #UCL #RomaBarcellona pic.twitter.com/Q3E5qG2BSz — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 10 aprile 2018

Felice per tutti i miei amici romanisti. Vittorie storiche! #RomaBarcellona — alessandro cattelan (@alecattelan) 10 aprile 2018

Una notte da maggica 💛❤ @OfficialASRoma

TRA

LE

PRIME

QUATTRO

D’EUROPA#RomaBarcellona pic.twitter.com/hZBBmdvmve — isaac muñoz (@isidixi44) 10 aprile 2018

Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL — JuventusFC (@juventusfc) 10 aprile 2018

👏🏻 Ammazza oh @OfficialASRoma. Complimenti per questa grande prestazione! #UCL — AC Milan (@acmilan) 10 aprile 2018

E adesso annamo tutti a buttarci nel fontanone😀😀😀😀#RomaBarcellona — Antonella Clerici (@antoclerici) 10 aprile 2018

Le lacrime di gioia di Manolas. La vena di nuovo gonfia di De Rossi. Quei due autogol amari del Camp Nou cancellati con due gol pesantissimi che rimarranno nella Storia. Aveva deciso così il destino. Nella notte più folle. Nella notte infinita. @SkySport #RomaBarcellona pic.twitter.com/24wEGJN20J — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 11 aprile 2018

#RomaBarcellona Poi dicono che i sogni belli non si avverano mai, solo e soltanto…Grazie Roma. — mauriziocresce4 (@mauriziocresce6) 10 aprile 2018

I gufi sono stati serviti, e anche riveriti! #ForzaRoma #RomaBarcellona — Gianluca Il Volo (@GianGinoble) 10 aprile 2018

Grazie @OfficialASRoma

per la splendida serata di calcio che ci hai regalato.

Evviva! Complimenti! — Rosario Fiorello (@Fiorello) 10 aprile 2018