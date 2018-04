Nina Daniele è la Playmate dell’Anno 2018 di Playboy

ROMA – Bruna, formosa e terribilmente sexy.

Nina Daniele è stata eletta Playmate dell’Anno 2018 di Playboy.

La modella del Bronx è la prima a conquistare il titolo dopo la morte di Hugh Hefner nel 2017.

Nina diventa una Femlin, iconico personaggio creato dal papà di Playboy Hugh Hefner e illustrato dall’artista Leroy Neiman.

Completamente nuda, con indosso solo un paio guanti, autoreggenti e tacchi alti total black, la bella modella presta il corpo – ma anche la mente – in un servizio di 11 pagine, realizzato dalla fotografa Jennifer Stenglein.

Non sono solo le sue forme ad essere in mostra.

Lo speciale a lei dedicato è anche un’intervista, un’occasione per far conoscere al mondo la vera Nina.

“Significa molto per me”, racconta la modella. “Non essere solo vista nel mio stato più vulnerabile, ma anche essere presentata, a parole, per quella che sono. Questo è importante per Playboy: come funziona il mio cervello, come funziona il mio cuore. Attraverso Playboy, sono stata in grado di parlare di come ci si sente ad essere una donna nella società di oggi”.