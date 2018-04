Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sull’11 aprile

ROMA – L’11 aprile è il 101º giorno del calendario gregoriano. Mancano 264 giorni alla fine dell’anno.

11 aprile: accadde oggi

In questo giorno del 1775, in Germania, l’ultima esecuzione per un reato di stregoneria. Nel 1814 la resa di Napoleone che ripara all’isola d’Elba. L’11 aprile del 1947, negli Stati Uniti, Jackie Robinson è il primo giocatore afroamericano a disputare un incontro della Major League di baseball.

Nel 1961 il cantante Bob Dylan debutta a New York. Siamo nel 1970 quando negli USA avviene il lancio dell’Apollo 13. In questo giorno del 1987 muore, probabilmente suicida, Primo Levi, cadendo o gettandosi dalle scale della sua casa di Torino. Nel 1991 in Iraq si chiude la Prima guerra del Golfo.

Siamo nel 2003 quando una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,8 scuote il nord-ovest. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Cassano Spinola, nella Provincia di Alessandria. Furono stimati danni per 80 milioni di euro. Infine, l’11 aprile del 2006, in Italia, viene arrestato, dopo 43 anni di latitanza, il boss mafioso Bernardo Provenzano.

Si festeggia:

San Stanislao di Cracovia, vescovo e martire; Sant’Antipa di Pergamo, martire; San Barsanofio, eremita; San Doimo (Domnione), vescovo e martire; San Filippo di Gortina, vescovo a Creta; Santa Gemma Galgani, vergine.

Buon compleanno a:

Joss Stone, Cantante; Vincent Gallo, Attore; Aleandro Baldi, Cantante; Marcello Lippi, Allenatore.