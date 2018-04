Tristan Thompson ha tradito Khloe Kardashian, l’incubo si ripete per la star

ROMA – Un incubo che si ripete in loop. Potrebbe essere descritta così la vita amorosa di Khloe Kardashian. Tristan Thompson, il compagno da cui aspetta la sua primogenita, l’ha tradita ripetutamente durante questi nove mesi. A provarlo foto e video che, in questi giorni, stanno facendo il giro del web. Il giocatore di basket dei Cleaveland Cavaliers è stato, infatti, avvistato accanto a donne diverse, in atteggiamenti per niente amichevoli.

È stato il Daily Mail a pubblicare foto e video in cui il 27enne è insieme a Lani Blair, modella star di Instagram. Baci appassionati in un locale e poi dritti in hotel fino alle prime ore del mattino. Un’uscita di troppo avvenuta nei giorni scorsi, a pochi giorni dal parto di Khloe. È così che il fattaccio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché – inevitabilmente – sono stati portati alla luce del sole altri documenti che testimoniano la “colpevolezza”.

Thompson “un traditore seriale”

In un altro video, Thompson è in compagnia di due donne. Anche in quell’occasione baci infuocati e mani che vagano ovunque.



“È un traditore seriale”, hanno raccontato gli amici per niente sorpresi dell’accaduto. “Molti del suo gruppo tradiscono abitualmente e non pensano ci sia qualcosa di sbagliato nel farlo”, ha aggiunto una fonte vicina all’atleta a Us Weekly. Non a caso, il cestista ha iniziato a frequentare Khloe nell’agosto 2016, quando l’allora fidanzata Jordan Craig era incinta del suo primo figlio, Prince. Oggi quel bambino ha 15 mesi.

Per la Kardashian, attualmente a Cleaveland per il parto nella città del compagno, è la seconda volta in fatto di tradimenti. Anche Lamar Odom, primo marito della star e anche lui giocatore di basket – dal 2009 al 2016 – ha ammesso di averla tradita. Per questo la famiglia Kardashian ha avuto qualche perplessità quando ha scoperto che la relazione con Thompson si stava facendo seria.

La famiglia Kardashian tutta intorno a Khloe

“Khloe ha spostato la sua vita a Cleaveland per Tristan e si è assicurata che lui fosse una priorità proprio per evitare che questo accadesse – ha raccontato una fonte -. Si sente sconfitta e tradita. Kris le è accanto per calmarla. Sono tutti preoccupati e tutte le sorelle stanno abbandonando ogni impegno per stare con lei. La rassicurano che andrà tutto bene e le dicono di stare calma per la bambina”. Ormai è troppo tardi per lasciare la città. Anche se Khloe vorrebbe, più di ogni altra cosa, tornare a Los Angeles dalla sua famiglia non può partire in quanto il parto è atteso da un momento all’altro. A vegliare su di lei, quindi, l’intera famiglia che impedirà a Thompson di vedere la madre di sua figlia, almeno fino al momento della nascita.