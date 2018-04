Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 12 aprile

ROMA – Il 12 aprile è il 102º giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell’anno.

12 aprile: i fatti del giorno

Il 12 aprile del 1928 l’esplosione di un ordigno all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, durante la visita del re Vittorio Emanuele III, provoca la morte di venti persone e decine di feriti. La strage rimarrà senza colpevoli. In questo giorno del 1944 in Italia, re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio, non appena gli alleati entreranno a Roma.

È il 1961 quando in URSS, il cosmonauta Yuri Gagarin diventa il primo uomo nello spazio: a bordo della Vostok I resta in orbita per 108 minuti. Cinque anni dopo, nel 1966, Oceano Atlantico: un’onda anomala colpisce il transatlantico italiano Michelangelo durante una burrasca, causando 3 morti e numerosi feriti. Il 12 aprile del 1992 in Francia apre a Marne-la-Vallée Euro Disney; nello stesso giorno La Cinq cessa le sue trasmissioni. Tre anni più tardi, nel 1995 in Italia vengono sospese le pubblicazioni il quotidiano La Voce, fondato e diretto da Indro Montanelli: le cause sono da ricondurre allo scarso interesse del pubblico e ai debiti accumulati.

Buon compleanno a…

Andy Garcia (attore), Luca Argentero (attore), Shannen Doherty (attrice).

Si festeggiano oggi:

Sant’Alferio Pappacarbone, abate, San Basilio di Pario, vescovo, San Costantino di Gap, vescovo.