ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Io sono Tempesta’, ‘Rampage – Furia animale’, ‘The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde’ e ‘Sherlock Gnomes’.

Io sono Tempesta



Sinossi: Daniele Luchetti porta sul grande schermo Marco Giallini nei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio.

Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza.

E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno – interpretato da Elio Germano – un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico.

L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro.

Alla fine, come nel miglior cinema di Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?

Scheda tecnica: ‘Io sono Tempesta’ regia di Daniele Luchetti; cast artistico: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava, Federica Santoro e Luciano Curreli; genere: commedia; distribuzione: 01 Distribution; durata: 97 minuti.

Rampage – Furia animale



Sinossi: Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, è la scoperta di altre creature modificate nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.

Scheda tecnica: ‘Rampage – Furia animale’ regia di Brad Peyton; cast artistico: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Will Yun Lee, Marley Shelton, Jack Quaid, Breanne Hill, Matt Gerald, P.J. Byrne, Jason Liles, Destiny Lopez, Emalie Noel, Laura Distin, Gary Weeks, David Dunston; genere: azione; distribuzione: Warner Bros.; durata: 107 minuti.

The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde



Sinossi: Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde (Rupert Everett) trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi del suo passato riaffiorano, trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. Non era lui un tempo l’uomo più famoso di Londra? L’artista idolatrato da quella società che l’ha poi crocifisso?

Oggi Wilde ripensa con malinconia alle passioni che l’hanno travolto e con tenerezza al suo incessante bisogno di amare incondizionatamente. Rivive la sua fatale relazione con Lord Alfred Douglas (Colin Morgan) e le sue fughe attraverso l’Europa, ma anche il grande rimorso nei confronti della moglie Constance (Emily Watson) per aver gettato lei e i loro figli nello scandalo per l’ingiusta condanna della sua omosessualità.

Ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio solo l’amore e la dedizione di Robbie Ross (Edwin Thomas), che gli resta accanto fino alla fine nel vano tentativo di salvarlo da sè stesso e l’ affetto del suo più caro amico Reggie Turner (Colin Firth). THE HAPPY PRINCE è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore.

Scheda tecnica: ‘The Happy Prince’ regia di Rupert Everett; cast artistico: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan, Edwin Thomas, Tom Wilkinson, Anna Chancellor, Julian Wadham, Béatrice Dalle, André Penvern, Franca Abategiovanni; genere: biografico, storico; distribuzione: Vision Distribution; durata: 105 minuti.

Sherlock Gnomes



Sinossi: Tutti gli gnomi della città stanno sparendo. Bisogna al più presto risolvere questo mistero. Così Gnomeo e Giulietta si rivolgono a Sherlock Gnomes e al suo aiutante Watson. Riusciranno a ritrovare gli gnomi scomparsi?

Scheda tecnica: ‘Sherlock Gnomes’ regia di John Stevenson; cast artistico: James McAvoy, Mary J. Blige, Michael Caine, Johnny Depp, Chiwetel Ejiofor, Emily Blunt; genere: animazione; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 86 minuti.