ROMA – Domani, sabato 14 aprile, secondo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il talent show “Amici” di Maria De Filippi.

Tredici allievi in gara: 7 per la squadra Blu – Carmen, Einar e Matteo (cantanti), e Daniele, Bryan, Lauren e Sephora (ballerini) – e 6 per quella Bianca – Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini).

Anche in questa puntata grandi ospiti musicali: si esibiscono accompagnati dai ragazzi in gara l’amatissimo Gianni Morandi e il rapper dei record Ghali.

Straordinaria partecipazione del campione del mondo Francesco Totti che condividerà con i ragazzi l’impresa storica della Roma in Champions League attraverso video e immagini.