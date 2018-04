16 anni fa moriva Alex Baroni, il dolore che non passa di Giorgia

ROMA – “Di quell’onda che arriva e non torna mai…”. 16 anni fa moriva Alex Baroni. Un dolore che non passa mai. Nemmeno per Giorgia, ex compagna del cantante. Oggi, l’interprete ha scelto di ricordarlo con la frase di Onde, il celebre brano del cantante milanese.

Era la sera del 13 Aprile 2002 quando arrivò la notizia che sconvolse tutti: dopo tre settimane di coma, causato da un tragico incidente stradale alla circonvallazione Clodia a Roma, Alex se ne andava. Da allora, non passa anno che Giorgia non lasci un ricordo sui social network. Un video di una canzone, un verso, una foto per condividere con i suoi fan, e quelli di Alex, il dolore per una perdita così inaspettata.

La storia d’amore

I due artisti sono stati insieme dal 1997 al 2001 ma l’affetto era rimasto. “Il 2002 ha cambiato tutto – ha raccontato la cantante di Oronero a Vanity Fair -. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”.