Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 13 aprile

ROMA – Il 13 aprile è il 103º giorno del calendario gregoriano. Mancano 262 giorni alla fine dell’anno.

13 aprile: accadde oggi

Nel 1895 a Boscoreale, un paesino alle falde del Vesuvio si ritrovano i resti della villa romana di Lucio Erennio Floro, sepolta dall’eruzione del 79. I reperti, venduti all’asta, alla morte dell’acquirente andranno al museo del Louvre di Parigi.

Nel 1919 in India, il generale inglese Reginald Dyer, al comando di truppe britanniche e Gurkha fa aprire il fuoco contro la folla durante una manifestazione nell’Amritsar, causando 379 morti ed oltre 1.000 feriti. Nel 1941 viene firmato a Mosca il patto di non aggressione tra URSS e Giappone. Due anni dopo, nel 1943, radio Berlino annuncia il ritrovamento di fosse comuni nelle foreste di Katyn presso Smolensk, in URSS. Anni dopo si confermerà trattarsi di circa 15.000 ufficiali polacchi uccisi dalla polizia segreta di Stalin.

Nel 1970 esplode un serbatoio di ossigeno a bordo dell’Apollo 13. Papa Giovanni Paolo II, nel 1986, visita la sinagoga di Roma: è la prima volta nella storia che un papa entra in un tempio ebraico. Nel 2004 gli Stati Uniti emettono il francobollo commemorativo di Henry Mancini.

Buon compleanno a:

Lodovica Comello (cantante e attrice italiana) e Marco Mazzocchi (giornalista e conduttore italiano).

Si festeggia oggi:

San Caradoco, Sant’Ermenegildo e San Marice.