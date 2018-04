Team, piloti e auto della Formula E di Roma

ROMA – Le strade di Roma diventano un circuito “green” con la Formula E.

Per la prima volta in assoluto, oggi la Capitale ospita una tappa del mondiale automobilistico dell’E-Prix, campionato delle velocissime monoposto 100% elettriche.

E’ il quartiere Eur ad accogliere la gara, con un tracciato di 2,8 chilometri – 19 giri da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi – il secondo circuito più lungo della stagione in uno scenario che mescola il fascino della Città Eterna con le più avanzate tecnologie eco-sostenibili.

Ma quali sono le auto che sfrecceranno per le strade di Roma?

Team e auto della Formula E

A differenza degli altri mondiali automobilistici, nella Formula E non esiste un auto migliore.

Tutte le monoposto sono identiche, hanno stesso motore, batterie, telaio ed elettronica.

Le auto montano motori elettrici da circa 200 kilowatt (circa 270 cavalli) e toccano la velocità di 225 chilometri orari.

Essendo 100 per cento elettriche, le batterie si scaricano e i piloti dovranno effettuare un cambio di auto a metà percorso.

Ma se le auto sono uguali chi vince?

Il pilota migliore.

Molti grandi nomi della Formula 1 oggi sono attivi nella Formula E.

Tra questi, l’italo-brasiliano Lucas Di Grassi, Nick Heidfeld e Nelson Piquet Jr.

< ► > Audi Sport ABT Schaeffler

I piloti

Sono 10 i team che si sfidano nel campionato di Formula E.

Ogni squadra mette in pista due piloti e quattro auto (due per pilota, ricordate il cambio veicolo a metà percorso?).

Ecco i 20 piloti:

TEAM Audi Sport ABT Schaeffler

LUCAS DI GRASSI – DANIEL ABT

TEAM MS & AD Andretti

ANTONIO FELIX DA COSTA – TOM BLOMQVIST

TEAM DS Virgin Racing

SAM BIRD – ALEX LYNN

TEAM Dragon

JEROME D’AMBROSIO – JOSE MARIA LOPEZ

TEAM Panasonic Jaguar Racing

NELSON PIQUET JR – MITCH EVANS

TEAM Mahindra Racing

NICK HEIDFELD – FELIX ROSENQVIST

TEAM NIO Formula E Team

OLIVER TURVEY – LUCA FILIPPI

TEAM Renault e.dams

NICO PROST – SEBASTIEN BUEMI

TEAM TECHEETAH

JEAN-ERIC VERGNE – ANDRE LOTTERER

TEAM Venturi

MARO ENGEL – EDOARDO MORTARA