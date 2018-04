Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 14 aprile

ROMA – Il 14 aprile è il 104esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell’anno.

14 aprile: accadde oggi

In questo giorno del 1561 si registra quello che passerà alla storia come Fenomeno celeste di Norimberga. Migliaia di oggetti volanti non identificati sorvolano il cielo di Norimberga terrorizzando la popolazione. Nel 1865 l’assassinio del presidente Abramo Lincoln. Colpito da un colpo di pistola mentre assisteva ad una rappresentazione teatrale, morirà il giorno seguente.

Oggi, nel 1894, Thomas Alva Edison effettua una dimostrazione del cinetoscopio, apparecchio precursore di un proiettore cinematografico. Siamo nel 1912 nell’Oceano Atlantico: il transatlantico RMS Titanic in viaggio inaugurale urta contro un iceberg; affonderà nelle prime ore del 15 aprile.

Nel 1928, da Milano, decolla il dirigibile Italia, al comando di Umberto Nobile diretto al Polo Nord. Nel 1981 lo space shuttle Columbia supera il primo test di volo. il 14 aprile del 2003, a Washington, il consorzio pubblico internazionale annuncia il completamento della mappatura del genoma umano. Nel 2012 lutto nel mondo del calcio italiano. Piermario Morosini, centrocampista del Livorno, muore per un malore nella partita di Pescara-Livorno.

Si festeggia:

Sant’Alfonso da Siviglia; San Bernardo di Tiron; Santa Liduina di Schiedam; San Pretestato di Rouen.

Buon compleanno a:

Silvio Muccino, Attore; Adrien Brody, Attore; Carolina Marconi, Showgirl.