Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 15 aprile

ROMA – Il 15 aprile è il 105esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 260 giorni alla fine dell’anno.

15 aprile: accadde oggi

In questo giorno del 1792, a Parigi, viene collaudata la versione francese della ghigliottina, utilizzando dei cadaveri. Sempre a Parigi, in questo giorno del 1874, 35 boulevard des Capucines, si inaugura la Prima mostra degli impressionisti. Restiamo sempre nella capitale francese perché il 15 aprile del 1875 l’aerostato Zenith raggiunge gli 8600 metri di altezza: al rientro, due dei tre occupanti muoiono per emorragia polmonare.

Nel 1877, ad Amsterdam, l’industriale Francesco Cirio viene premiato all’esposizione Universale per la qualità delle sue conserve. Oggi, ma nel 1896, ad Atene, si svolge la cerimonia di chiusura dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna.

Il 15 aprile del 1912, nell’Oceano Atlantico, il transatlantico RMS Titanic colpisce un iceberg e affonda durante il suo viaggio inaugurale tra la mezzanotte e le 2:20 del 16 aprile. Nel 1927 Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Norma Talmadge e Constance Talmadge sono le prime celebrità a lasciare l’impronta delle loro scarpe nel cemento del marciapiede antistante il Grauman’s Chinese Theatre a Hollywood. Nel 1941 Igor Sikorsky fa volare il suo Vought-Sikorsky VS-300, un prototipo di elicottero a tre pale per un’ora, cinque minuti e quindici secondi. Siamo nel 1959 quando in Italia, a Ispra, in provincia di Varese, si inaugura il primo reattore nucleare italiano. Nel 1983 apre Tokyo Disneyland. Il 15 aprile 1989, in Cina, inizia la protesta di piazza Tienanmen.

Nel 2010, in Islanda, dopo molti anni erutta il vulcano Eyjafjallajökull, che provoca una nube di ceneri che copre buona parte della superficie europea, provocando disagi alla navigazione aerea e la chiusura di tutti gli aeroporti di Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Polonia, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Romania e Italia settentrionale. Il blocco del traffico aereo è rimasto fino alle ore 8:00 di lunedì 19 aprile.

Si festeggia:

Sant’Abbondio di Roma; Sante Anastasia e Basilissa, martire; San Crescente di Mira, martire; San Damiano de Veuster, sacerdote.

Buon compleanno a:

Juliana Moreira, Showgirl; Samantha Fox, Cantante; Claudia Cardinale, Attrice.